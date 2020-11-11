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Происшествия

Демонического убийцу тату-мастера в Тернополе посадили пожизненно

16:04 11 ноября 2020
Демонического убийцу тату-мастера в Тернополе посадили пожизненно

В Тернополе 11 ноября состоялось последнее судебное заседание по резонансному делу об убийстве 27-летней тернопольчанки Татьяны Подвашецкой (оно произошло в ночь на 16 апреля 2019 года).

Как сообщает тернопольский ресурс Голос, оглашение приговора заняло больше часа. В соответствии с ним подозреваемым Андрей Горбатюк признан виновным в данном преступлении. За решеткой он должен оставаться до конца жизни.

В сети появилось видео из зала суда.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали подробности жуткого убийства «демоном» популярного в Тернополе тату-мастера. Так, выяснилось, что убийца был клиентом мужа Подвашецкой Руслана, а к ней обратился в его отсутствие за очередным «улучшением» внешности. До этого юноша потратил 8 лет своей жизни на «демонизацию»: обзавелся рогами, эльфийскими ушами, вампирскими клыками, раздвоенным языком и черными белками глаз.

Убийство он пытался оправдать состоянием аффекта.

Фото ria-m.tv/

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Демонического убийцу тату-мастера в Тернополе посадили пожизненно

Демонического убийцу тату-мастера в Тернополе посадили пожизненно

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