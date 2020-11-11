В США вынесли приговор украинцу, который украл миллионы долларов, работая на Microsoft

В Сиэтле окружной суд приговорил бывшего сотрудника компании Microsoft украинца Владимира Квашука к лишению свободы на 9 лет — причиной стало мошенничество на сумму 10 млн долларов. Об этом сообщает пресс служба Министерства юстиции США.

Украинца признали виновным в совершении 18 федеральных преступлений: мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, краже личных данных, а также подаче налоговых деклараций с ложными сведениями.

С августа 2016 года до июня 2018 года Владимир Квашук работал в компании Microsoft. Он тестировал интернет-платформы розничных продаж корпорации и воспользовался этим для мошенничества с подарочными картами. За 8 месяцев украинец похитил 2,8 млн долларов, которые перевел в биткоины. В декларации он указал, что получил деньги в подарок от родственника.

На украденные средства Квашук приобрел за $ 1,6 млн дом на берегу озера и за $ 160 тыс. — автомобиль Tesla.

По решению суда Квашук обязан выплатить Microsoft в качестве компенсации $ 8,3 млн. После отбывания срока заключения украинцу угрожает депортация.

Фото: pixabay.com

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