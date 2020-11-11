28.14 / 28.38 33.03 / 33.45
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Херсоном вооруженный участник ООС захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса, — СМИ

16:44 11 ноября 2020
Нож в руке

Херсонские журналисты сообщили о теракте на трассе Николаев — Херсон, где мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса Одесса — Каховка.

Как утверждает издание «Новий день», мужчина, севший в автобус на автовокзале Николаева, на подъезде к селу Посад-Покровское Белозерского района заявил, что у него взрывчатка, которую он приведет в действие, если его требования не будут выполнены.

Водитель остановил автобус, а один из пассажиров предложил «подрывнику» выйти поговорить. Тот согласился и, выйдя на улицу, вытащил нож и начал размахивать им, порезав руку 40-летнему пассажиру.

Агрессивного мужчину задержали прибывшие по вызову полицейские. Задержанный, как утверждает издание, назвался участником операции Объединенных сил. Никакой взрывчатки у него не оказалось.

Кстати, на сайте ГУНП в Херсонской области никакой информации о данном инциденте нет.

Напомним, что летом этого года в Луцке террорист «Максим Плохой» захватывал в заложники пассажиров автобуса. Он освободил людей лишь после того, как выполнили его требование — телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Фото с Pixabay.

239

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Нож в руке

Под Херсоном вооруженный участник ООС захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса, — СМИ

Анна Сулима

«Мне тушили о руки окурки»: шокирующие признания самой яркой участницы «Супер топ-модель по-украински»

В России решили ударить по коронавирусу березовым грибом: сеть смеется

В России решили ударить по коронавирусу березовым грибом: сеть смеется

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер