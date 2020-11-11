Под Херсоном вооруженный участник ООС захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса, — СМИ
Херсонские журналисты сообщили о теракте на трассе Николаев — Херсон, где мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса Одесса — Каховка.
Как утверждает издание «Новий день», мужчина, севший в автобус на автовокзале Николаева, на подъезде к селу Посад-Покровское Белозерского района заявил, что у него взрывчатка, которую он приведет в действие, если его требования не будут выполнены.
Водитель остановил автобус, а один из пассажиров предложил «подрывнику» выйти поговорить. Тот согласился и, выйдя на улицу, вытащил нож и начал размахивать им, порезав руку 40-летнему пассажиру.
Агрессивного мужчину задержали прибывшие по вызову полицейские. Задержанный, как утверждает издание, назвался участником операции Объединенных сил. Никакой взрывчатки у него не оказалось.
Кстати, на сайте ГУНП в Херсонской области никакой информации о данном инциденте нет.
Напомним, что летом этого года в Луцке террорист «Максим Плохой» захватывал в заложники пассажиров автобуса. Он освободил людей лишь после того, как выполнили его требование — телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Фото с Pixabay.239
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