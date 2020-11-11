СБУ пресекла масштабную фальсификацию на выборах мэра Одессы

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которую могли использовать для фальсификации результатов голосования во втором туре выборов Одесского городского головы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной схеме.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 158−3 Уголовного кодекса Украины («Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования»).

Документирование противоправной деятельности проводится СБУ во взаимодействии со следователями Главного управления Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

По данным одесских Telegram-каналов, поддельную документацию обнаружили в офисе бывшего народного депутата Дмитрия Голубова, который официально поддерживает кандидатуру Николая Скорика («Оппозиционная платформа"-«За жизнь») на пост мэра Одессы. Голубову уже объявлено о подозрении.

Напомним, Николай Скорик вышел во второй тур выборов мэра вместе с действующим градоначальником Геннадием Трухановым.



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