Захват автобуса на Херсонщине: полиция рассказала подробности

В полиции Херсонской области сообщили подробности инцидента в рейсовом автобусе сообщением Николаев-Каховка.

Установлено, что правонарушитель сел в автобус в Николаеве, причем находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. За селом Шевченково пассажир пересел к водителю и начал отвлекать его от управления. Когда же мужчине стали делать замечания, он отреагировал неадекватно — вблизи поворота к населенному пункту Луч приказал водителю остановить автобус и сообщил, что у него в рюкзаке взрывчатка, а сам достал нож. Встревоженные пассажиры и сам водитель вызвали полицию.

Правонарушителем оказался 47-летний мужчина. Сейчас он не имеет постоянного места проживания.

Следственными Белозерского отделения полиции Херсонской области начато уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет», — уточнили в полиции.

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