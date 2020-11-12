Рожала под дверью на сырой земле: в Черкассах медики не пустили женщину с COVID-19 в больницу

Несмотря на обещания главы Минздрава оказывать без всяких условий медпомощь беременным, роженицам и новорожденным, суровая реальность опровергает его слова.

Так, в Черкассах женщина была вынуждена рожать ребенка под закрытой дверью больницы, куда ее не пустили якобы из-за подозрения на COVID-19, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что схватки у женщины начались ночью. Рожать она должна была в другом месте, но так как вся семья переболела коронавирусом, то муж Александр привез супругу в областную больницу, где принимают пациентов с положительным тестом на COVID-19.

К несчастью, больница ночью была закрыта, а интервал схваток сокращался. По словам Александра, он звонил в дверь, бегал ко второму ходу, но помощи ни от кого не получил.

«У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала», — сказал Александр.

Времени уже не оставалось, и роды начались прямо перед входом в больницу. Для этого мужчина бросил на землю свою куртку (впоследствии она вся была в плаценте).

Врач, которой звонили по дороге в больницу, успела доехать из дома и начала принимать роды прямо на улице.

Когда новоиспеченный отец уже держал малыша на руках, дверь больничного корпуса открыли.

При этом врачи, по словам Александра, вышли к ним с инвалидной коляской. Это не могло не вызвать недоумения — роженица не могла сидеть. На ней были припущенные брюки и не перерезанная плацента.

«Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо», — поделился муж роженицы.

В больнице попытались оправдаться за свое поведения, объяснив, что женщине, дескать, нужно было вызвать скорую помощь. И отец ребенка тоже якобы сделал ошибку, потому что пошел к общему приемному отделению, а надо было к перинатальному. А оттуда ее должны были направить в коронавирусное отделение.

Пуповину роженице перерезали уже в родильном зале, открытия которого женщина ждала, лежа на сломанной каталке.

По словам заместителя главврача Черкасской областной больницы Натальи Лакусты, задержка с персоналом произошла из-за того, что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную униформу. В больнице обещают провести служебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России от COVID-19 скончалась певица и гармонистка Лилия Сабирова. Заразилась она незадолго до родов. Опасаясь осложнений, артистку положили в роддом на сохранение. Беспокойства врачей были не беспочвенными: из-за поражения легких состояние Лилии ухудшалось, она родила мертвого малыша, а вскоре скончалась сама.

Фото: firstregion.com.ua

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