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Происшествия

Мусоровоз сбил человека в Киеве

9:21 12 ноября 2020
мусоровоз

В Киеве в Днепровском районе мусоровоз переехал пешехода. Пострадавший умер на месте от полученных травм. Случилось ЧП на улице Березняковской на регулируемом пешеходном переходе. Видео с места событий приводят Вартові еспресо.

Водитель грузовика-мусоровоза утверждает, что ехал по правилам, на зеленый сигнал светофора, и пешехода не видел. Его показания проверяются.

Напомним, за последние три месяца это уже второе ДТП с мусоровозом в данном районе. Ранее на улице Флоренции мусоросборщик наехал на женщину с ребенком. Водителя проверили на опьянение, прибор показал 1,91 промилле.

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