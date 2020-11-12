До 4 тысяч долларов с одного рейса: как таможня в "Борисполе" "доила" пассажиров

СБУ разоблачила масштабную схему вымогательства на таможенном посту «Аэропорта Борисполь», которую организовали двое главных государственных инспекторов. Как сообщает пресс-служба СБУ, «крышевал» их сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

В свою очередь Прокуратура Киева уточнила, что злоумышленники требовали 100−200 долларов с пассажиров за несоздание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля — таможенники угрожали забирать багаж на таможенный склад для составления протокола за якобы превышение весовой нормы при провозе товаров и вещей. «Заработки» взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

Злоумышленники были задержаны на рабочем месте при получении взятки с пассажиров авиарейса из Турции.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схемы других работников таможни, в частности руководителей поста.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры № 1 сообщено о подозрении по фактам получения неправомерной выгоды двум государственным инспекторам таможенного оформления таможенного поста Киевской таможни Гостаможслужбы», — сообщает прокуратура в Facebook.

Напомним, ранее СБУ разоблачила коррупционную схему, которая действовала на Галицкой таможне в Ивано-Франковске. Там таможенники регулярно вымогали деньги с представителей компаний импортеров и экспортеров. Взамен предпринимателям не создавались искусственные преграды. Кроме того, коррупционеры брали взятки с каждой оформляемой фуры.

Фото СБУ и Прокуратуры Киева



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