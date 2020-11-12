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В Днепре СБУ поймала десантника-разведчика боевиков "ЛНР"

16:19 12 ноября 2020
боевик

В городе Днепре СБУ поймала бывшего боевика «ЛНР». Как выяснила контрразведка, мужчина примкнул к оккупантам в 2014 году и вступил в так называемый «Станично-Луганский батальон ВДВ». Около полугода боевик дежурил на блокпостах, выполнял разведку, участвовал в обстрелах украинской армии.

боевик

Спустя шесть месяцев такой «службы» боевик сбежал в Днепр, где устроился работать водителем автобуса. Разоблачили маршрутчика только в 2020 году. Мужчина задержан.

сбу

Гражданину инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Готовится арест бывшего боевика «ЛНР».

Фото lug.gp.gov.ua, ssu.gov.ua

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