Очевидцы помогли зарезать: в деле об убийстве в харьковском ресторане новый поворот

Прокуратура Харьковской области объявила подозрение в убийстве 32-летнему ранее судимому участнику конфликта в ресторане Харькова по улице Ярослава Мудрого, 21, который закончился убийством человека.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, мужчину подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (статья 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 1 ноября 32-летний мужчина отдыхал в ресторане, куда вошел агрессивно настроенный 37-летний фигурант, который к тому же был вооружен травматическим пистолетом. Он сразу подошел к отдыхающему и совершил 9 выстрелов. Защищая себя, объект агрессии бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими лицами, с которыми отдыхал, начал наносить удары по туловищу и голове стрелка. В ходе драки мужчины отобрали у нападающего пистолет.

По данным гособвинителей, после этого стрелка удерживали другие участники конфликта, а мужчина, в которого стреляли, умышленно нанес два удара режущим предметом по ногам стрелка. Раны оказались смертельными: стрелок умер от острой кровопотери.

Примечательно, что одновременно владелец ресторана, в котором произошло убийство, подозревается в нарушении правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней, ведь убийство произошло в ресторане в ночное время. Владельцу ресторана грозит штраф до 51 тысячи гривен, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фото Полиции Харькова

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