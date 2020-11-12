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Происшествия

Протаранил несколько авто и скрылся: в сеть попало видео с дрифтером-неудачником

17:21 12 ноября 2020
ДТП в Одессе

Вечером в среду, 11 ноября, одесситы, находившиеся в центре города, в районе улицы Дерибасовской, стали очевидцами «чудо-зрелища».

«Возле Оперного театра, со стороны улицы Ланжероновской, буквально вылетела автомашина, на полной скорости попыталась свернуть на улицу Ришельевскую, но влетела в несколько припаркованных авто. Протаранив их, водитель предпочел скрыться с места ДТП. Притом удрал он также на скорости…» — рассказали свидетели.

Как удалось выяснить, владелец спорткара Nissan Skyline решил заняться дрифтом (техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории) на улицах города. Любитель автоэкстрима не справился с управлением и разбил автомобили, припаркованные в специально отведенном месте. В результате «въезда» серьезно повреждены, в частности, Hyundai Sonata и Nissan Note.

По счастливой (для водителя) случайности он не задел находившийся рядом полицейский Renault Duster.

Как сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии, в указанном месте дежурил их автопатруль, который не позволил нарушителю скрыться.

«Военнослужащие заметили Nissan Skyline белого цвета, который ехал с большой скоростью. При попытке осуществить поворот его водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованными автомобилями. Не останавливаясь, водитель продолжил движение, пытаясь скрыться с места ДТП. Однако патруль нацгвардейцев догнал и задержал правонарушителя», — уточнили в объединении.

Для проведения дальнейших процессуальных действий на место происшествия вызвали экипаж патрульной полиции. На 21-летнего «любителя скорости и приключений» составлены административные протоколы.

Его также ожидает «выяснение отношений» и возмещение материального ущерба владельцам разбитых им авто.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Киеве, на Майдане Незалежности. Пьяный водитель на авто протаранил сразу несколько машин перед светофором.

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