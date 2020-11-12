Силовики наконец поймали "смотрящего" за Харьковщиной, которого искали четыре года

Силовики СБУ и полиции задержали уголовного авторитета по кличке «Изот». Вадим Изотов скрывался от следствия с 2017 года, сообщил глава пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула местному ресурсу Newsroom.

По информации спецслужбы, задержанный был т.н. «смотрящим» за Харьковщиной и находился во всеукраинском розыске по подозрению в незаконном обращении с оружием, а также оказании сопротивления и угрозам силовикам.

Задержать фигуранта удалось в Сумах, где он скрывался последние три года.

В марте «Изоту» удалось сбежать от полиции во время спецоперации по его задержанию, санкционированной Дзержинским районным судом Харькова. Тогда его заподозрили в краже 20 тысяч долларов из автомобиля харьковчанина, а также в незаконном обращении с оружием, сообщили в МВД Украины.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, в октябре в Харькове похоронили известного «авторитета» Вадима Казарцева по кличке Князь. Он длительное время находился в Германии и лечился от онкозаболевания, однако терапия не принесла результата.

Оперативное фото СБУ

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