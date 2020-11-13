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Происшествия

Полицейского обстреляли во время погони в Киеве

8:56 13 ноября 2020
Пистолет

В пятницу, 13 ноября, около четырех часов утра в Киеве произошла перестрелка — был ранен инспектор патрульной службы.

Как сообщают в Патрульной полиции, под утро на улице Героев Космоса экипаж правоохранителей остановил автомобиль Subaru за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто находились трое мужчин, проявлявших нервозность. У одного из них полицейские заметили кобуру и рацию.

«Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выскочили из авто и попытались сбежать. Один из беглецов произвел выстрелы в направлении патрульного — полицейский получил три огнестрельных ранения», — сообщают в Патрульной полиции.

Правоохранители в ответ применили табельное оружие. Беглецы были задержаны. У одного из них были также обнаружены предметы, похожие на гранаты.

Полицейского госпитализировали, другие участники ЧП не пострадали.

Ранее в Киеве пассажир без маски напал на полицейского, сделавшего ему замечание в метро. Агрессивный мужчина брызнул полицейскому в лицо из газового балончика, а после этого еще и пытался ранить раскладным ножом.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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