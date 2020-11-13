«Ребенок плачет и просит не бить собаку, но батя не может остановиться»: жестокий момент в Харькове попал на видео

В Харькове жестокий мужчина избил домашнего питомца. «Воспитанием» животного он занимался в парке в присутствии сына, который всячески пытался защитить пса. Кадры опубликовал харьковский Telegram-канал Труха.

По поведению собаки видно, что подобные экзекуции она переносит не впервые.

В конце короткого ролика мальчику все же удается увести любимца.

Напомним, ранее произошел громкий скандал с чиновником в Хмельницком — он волочил собаку на цепи за машиной, пытаясь ее наказать якобы за нападение на мать. «ФАКТЫ» выяснили, что после скандала жестокий хозяин решил и вовсе убить животное.



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