28.11 / 28.34 33.01 / 33.41
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в Житомире — ему не понравилось, что ребенок продает цветы

14:54 13 ноября 2020
Место преступления

В Житомире произошла стрельба у магазина сети «АТБ». Как сообщают Вартові Еспресо, стрелявшему не понравилось, что у магазина продает цветы 10-летняя девочка. Мужчина сделал замечание ее 47-летней бабушке, а во время возникшей перепалки ударил женщину по лицу и несколько раз выстрелил вверх из стартового пистолета.

31-летний стрелок был задержан. Он оказался местным жителем.

Пострадавшая женщина получила направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы по тяжести полученных телесных повреждений.

Девочка, оказавшаяся в эпицентре конфликта, действительно приходится ей внучкой.

Напомним, ранее во время разборки возле магазина на Днепропетровщине один из ее участников был застрелен на месте.

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк: «В Кремле сейчас очень много размышляют на тему, какой будет политика Байдена»

оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Место преступления

Мужчина устроил стрельбу в Житомире — ему не понравилось, что ребенок продает цветы

Анатолий Шарий

У Зеленского попросили Байдена заблокировать Шария

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер