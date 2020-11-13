Мужчина устроил стрельбу в Житомире — ему не понравилось, что ребенок продает цветы

В Житомире произошла стрельба у магазина сети «АТБ». Как сообщают Вартові Еспресо, стрелявшему не понравилось, что у магазина продает цветы 10-летняя девочка. Мужчина сделал замечание ее 47-летней бабушке, а во время возникшей перепалки ударил женщину по лицу и несколько раз выстрелил вверх из стартового пистолета.

31-летний стрелок был задержан. Он оказался местным жителем.

Пострадавшая женщина получила направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы по тяжести полученных телесных повреждений.

Девочка, оказавшаяся в эпицентре конфликта, действительно приходится ей внучкой.

Напомним, ранее во время разборки возле магазина на Днепропетровщине один из ее участников был застрелен на месте.

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