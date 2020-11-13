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Происшествия

Во Львове и Хмельницком автомобили тяжело травмировали детей на пешеходных переходах

16:06 13 ноября 2020
ДТП в Хмельницком

В Украине 12 и 13 ноября в дорожно-транспортных происшествиях серьезно пострадали дети. Аварии случились в двух областных центрах Западной Украины — Львове и Хмельницком, сообщили в Нацполиции.

Во Львове 12 ноября около 6 часов вечера на перекрестке улиц Линкольна-Миколайчука неизвестный водитель на пешеходном переходе наехал на 11-летнего мальчика, который вместе со своей 17-летней сестрой переходил улицу на зеленый сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся и теперь его разыскивает полиция.

А мальчик с перелом ключицы был доставлен в больницу.

Полицейские установили, что наезд был совершен автомобилем ЗАЗ «Таврия» белого цвета.


В Хмельницком 13 ноября в 8 часов утра водитель маршрутного автобуса MAN наехал на двух младших школьников, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Каменецкой.

Девочку 8 лет с переломами госпитализировали в городскую детскую больницу. 9-летнему мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По обоим фактам нарушения правил дорожного движения полиция открыла уголовные производства.

Напомним, 13 ноября в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием такси Uber. Машина на огромной скорости вылетела на остановку, где были люди. Жертвами стали как минимум 2 человека.

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