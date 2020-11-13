Неадекватный подросток напал с электрошокером на врача скорой помощи в Черкассах

В четверг, 12 ноября, в Черкассах 17-летний парень вызвал скорую помощь, а затем атаковал фельдшера электрошокером. Об этом пресс-секретарь экстренной медпомощи Ирина Назарок сообщила в своем Facebook.

Молодой человек вызвал скорую помощь, жалуясь на «боль в сердце». Он сказал, что накануне получил удар электрошокером. На вызове 21-летняя фельдшер сделала ЭКГ и измерила давление парню. Медицинские манипуляции пациент сопровождал нецензурной лексикой. При этом его жалобы не подтвердились, и медработник отказала в госпитализации.

Тогда подросток начал буянить, ударил свою бабушку, а фельдшер получила разряд электрошокера. Парень обещал выйти ''убить водителя скорой и разгромить автомобиль''.

Были вызваны правоохранители, парень объяснил полицейским свой поступок тем, что он ''хотел напугать''.

Фельдшера госпитализировали в кардиологическом отделении — у нее диагностировали нарушение сердечного ритма, она теряла сознание.

Ранее сообщалось, что в киевском метро пассажир без маски, которому полицейский сделал замечание, напал на него с ножом.

Фото: Facebook Ирины Назарук

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