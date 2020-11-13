Был еще один автомобиль: в деле о трагическом ДТП в Харькове новый поворот

К ДТП в Харькове на проспекте Науки, в котором иностранец сбил на «островке безопасности» четверых пешеходов, причастен еще один автомобиль.

Как установили следователи Нацполиции после обработки записей с камер видеонаблюдения, расположенных на перекрестке, где произошла авария, одновременно с машиной иностранца в средней полосе движения ехал автомобиль Volkswagen Jetta.

На перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина водитель начал совершать маневр налево в левую полосу движения, где ехал Volkswagen Passat, после чего и произошла авария.

Водителем Volkswagen Jetta оказался 22-летний харьковчанин. Его допросили в качестве свидетеля, а автомобиль поместили на специальную площадку.

Установить факт причастности водителя автомобиля VolkswagenJetta к указанной аварии можно будет после проведения следственных действий и экспертных исследований, сообщили в полиции.

Напомним, 7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в ​​Харькове 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 9 ноября Киевский районный суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 10,5 миллиона гривен.

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