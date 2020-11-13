В Харькове полиция несколько часов уговаривала сдаться пенсионера с гранатой

В пятницу, 13 ноября, сотрудники отдела полиции Основы (железнодорожная станция под Харьковом) пытались провести в доме 66-летнего местного жителя обыск. Следственные действия проводились по факту выращивание снотворного мака или конопли, сообщает Нацполиция.

Но хозяин дома вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеку и пригрозил взорвать боеприпас. Затем мужчина с гранатой уединился в своей части дома.

Полицейские эвакуировали из дома, где проживает мужчина, и соседних домов 10 человек.

Переговоры со злоумышленником велись несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъяли гранату РГ-42. Во время обыска в доме 66-летнего задержанного также изъяли наркотические средства и боеприпасы.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Как выяснилось, задержанный в доме жил вместе с сыном. Соседи удивлены таким поступком пенсионера. Они рассказали, что их 66-летний сосед алкоголем не злоупотреблял, в отличие от сына.

У него якобы выявили туберкулез. Он чувствовал себя очень плохо.

Вместе с тем, нашлись и те, кто утверждает, что отец с сыном продавали наркотики. Но на камеру люди говорить боятся, сообщает «Объектив».

Напомним, в Днепре мужчина бросил гранату в жилой дом, отчего пострадали люди. А ранее в городе в результате взрыва гранаты возле продуктового рынка погиб мужчина.

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