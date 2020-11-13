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Происшествия

Арестован военный, подозреваемый в изнасиловании ребенка в Ровно

22:22 13 ноября 2020
насилие

В Ровно суд отправил под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога военнослужащего-контрактника, изнасиловавшего школьницу. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Сообщение об изнасиловании 10-летней девочки неподалеку учебного заведения поступило в полицию 10 ноября около 10 утра.

Копы оперативно установили личность педофила. Им оказался 21-летний военнослужащий, местный житель. В тот же день он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Известно, что раньше он уже попадал в поле зрения правоохранителей — привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

В совершении преступления военнослужащий не признается и отказывается давать показания.

За совершенное ему грозит тюрьма сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, в российском городе Калининграде несовершеннолетнюю девочку изнасиловал отчим. Похожая история произошла в Волынской области Украины.

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