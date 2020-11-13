28.11 / 28.33 33.01 / 33.41
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В лесу на Сумщине контрабандисты бросили грузовик с красной икрой на миллион гривен

23:20 13 ноября 2020
Красная икра в Сумской области

Контрабандисты не оставляют попыток незаконно провезти в Украину без надлежащего таможенного оформления редкий или достаточно «экзотичный» товар: теперь добычей пограничников стал груз красной икры с территории России, который был задержан в Сумской области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что о возможной незаконной перевозке товаров на этом участке государственной границы пограничников проинформировали сотрудники Службы безопасности Украины. В частности, накануне поздно вечером совместный наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России.

«Совместный наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России. При попытке задержания транспортного средства оно начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России», — рассказали пограничники.

В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров с красной икрой. Согласно этикеткам на коробках — это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составил 275 кг.

Сейчас автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Товар в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» писали об опасностях, которые несет в себе работа пограничника, особенно в том случае, если местные жители явно «сочувствуют» контрабандистам.

Фото: dpsu.gov.ua

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пародия

«Квартал 95» поиздевался над Кивой с Медведчуком

Лукашенко

Разозлившийся Лукашенко напомнил Зеленскому о корове

булки, торты

Заболевшим коронавирусом нужно немедленно отказаться от сладкого: Ляшко назвал причину

оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер