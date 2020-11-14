В Голосеево нашли убитую молодую женщину: киевская полиция просит помощи

В пятницу, 13 ноября, в Голосеевском районе Киева убили молодую женщину.

Тело со следами насильственной смерти обнаружили в Китаевской пустыни возле дома № 60/3 по ул. Ягодной, сообщает «Киев Оперативный».

По данным ресурса, личность убитой пока не установлена. На вид женщине 25 — 40 лет, среднего телосложения, рост примерно 165 — 175 см, лицо овальное, темно-русые волосы до плеч. Уши со следами проколов, но сережек и любых других украшений на трупе не найдено. Рядом находилась косметичка золотистого цвета с косметикой.

Издание приводит полные приметы погибшей и то, в чем она была одета.

Киевская полиция просит всех, кто имеет какие-либо сведения о погибшей, сообщить на спецлинию «102» или по номерам телефонов: 067−624−82−45; 044 -279−66−00.

Напомним, в конце октября в Киеве на Троещине нашли тело убитой 46-летней женщины. Тогда личность опознали сразу — рядом с погибшей находилась женская сумка с документами.

Фото facebook.com/KyivOperativ

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