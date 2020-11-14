Полиция заблокировала работу рынков в отказавшемся от выходных дней Львове

«Карантин выходного дня», который проигнорировали власти Львова, разрешив предприятиям работать, обернулся проблемами для предпринимателей. Львовянин Игорь Зинкевич сообщает, что между работниками рынков и полицией возник конфликт.

С одной стороны, мэр Львова объявил рабочими днями все выходные, которые попадают под действие введенного Кабмином карантина, с другой, — полиция не подчиняется мэру и выполняет свои контролирующие функции.

По информации ZAXID.NET, такая ситуация сложилась на четырех львовских рынках — «Шувар», «Краковский», «Галицкий перекресток», «Южный», а также в торговом центре «Искра» на Сыхове.

Полицейские не перекрывают входы на рынки, но следят за торговцами, чтобы те не работали. Дежурят полицейские патрули вместе с участковыми испекторами на рынках с самого утра.

Пока неизвестно, отшрафовали ли кого-то из предпринимателей. Отметим, в полиции Львовщины призвали горожан и торговцев строго придерживаться карантинных мероприятий.

К слову, штраф для за нарушение карантина составляет до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц предельная сумма штрафа 170 тысяч гривен.

Напомним, сегодня в Черновцах предприниматели одного из крупнейших в Украине Калиновского рынка протестовали против «карантина выходного дня».



Фото facebook.com/igor.zinkevych







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