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Происшествия

Таксиста, устроившего жуткое ДТП в Киеве, арестовали на два месяца

14:02 14 ноября 2020
в суде

Водителя такси, который стал виновником смертельного ДТП на Борщаговском массиве в Киеве, арестовали на 2 месяца. Решение вынес Шевченковский районный суд, сообщили в столичной прокуратуре.

23-летнего мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.

Напомним, авария случилась утром 13 ноября на Большой кольцевой дороге в Киеве.

Водитель службы такси, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Водителя такси задержали. Примечательно, что он сам при ДТП не пострадал.

Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

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