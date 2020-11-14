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Происшествия

На суде плакал и просил прощения: стали известны подробности о виновнике страшного ДТП в Киеве

16:25 14 ноября 2020
таксист

Таксист, устроивший жуткое ДТП в Киеве на Большой кольцевой, на судебном заседании плакал, просил прощения, каялся, что повлек смерть двоих человек. Тем не менее, судьи назначили именно такую меру пресечения, как запросили прокуроры — два месяца в СИЗО. Под домашний арест водителя не отпустили. Видео из зала суда приводит Громадське.

«Что я могу сказать? Две жизни — все… Я больше ничего не могу сказать… Я себя за это виню», — через слезы заявил водитель.

Задержанный Л. признался, что за рулем находился в состоянии сильной усталости — возвращался после ночной смены. Подследственный говорит, что не увидел вовремя припаркованный автомобиль, когда перестраивался из четвертого в первый ряд. Увидев стоящее авто, водитель попытался его объехать, и в итоге сбил людей на остановке.

«Не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода», — признает водитель.

Напомним, авария случилась утром 13 ноября на Большой кольцевой дороге в Киеве. Таксист на Hyundai въехал в остановку. Двое человек погибли на месте, еще двое сейчас в больнице с травмами.

Позже появились данные, свидетельствующие не в пользу водителя. В соцсетях обнаружились видео таксиста, снятые во время лихачеств на дороге.

Фото Київська міська прокуратура/Facebook

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