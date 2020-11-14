28.10 / 28.33 33.03 / 33.40
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пограничники показали, как иностранец торговался с ними в "Борисполе", чтобы попасть в Украину

23:14 14 ноября 2020
пограничники

Иностранец, пытавшийся попасть в Украину в обход правил, устроил пограничникам настоящий аукцион. Гражданин Индии начал с суммы 600 долларов и стал повышать ставки, отслеживая реакцию сотрудника погранслужбы. Видео приводит ГПСУ.

Из беседы в пункте пропуска стало понятно, что накануне иностранцу отказали в допуске в Украину. Индиец не отчаялся и на следующий день решил заинтересовать пограничников финансово.

Мужчина намекал, что за беспрепятственный въезд в Украину готов заплатить 1000 долларов. Реплику, что такие «сделки» грозят тюремным сроком, индиец предпочел не услышать.

Пограничники на предложение не согласились. На нарушителя составлен протокол, иностранец еще на три года останется невъездным в Украину.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
добрынин

"Холостяк" Добрынин "спалил" киевский ресторан, в котором позавтракал в выходной день

Украина&nbsp;— Германия

Германия – Украина — 3:1: онлайн-трансляция матча Лиги наций, видео голов

хрусталев

Ведущий "Вечернего Урганта" попал в реанимацию

джигарханян

Стало известно, где и когда похоронят Армена Джигарханяна

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер