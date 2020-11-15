Обнаженные девушки прогулялись у Андреевской церкви в Киеве

В Киеве на смотровой площадке возле Андреевской церкви заметили двух обнаженных девушек. Видео приводит Telegram-канал Pavlovsky News.

Несмотря на холодную погоду, из одежды на моделях были лишь шапочки и черные карантинные маски. Мужчина-видеооператор снимал, как красавицы неспешно прогуливаются на фоне церкви, где как раз ведутся реставрационные работы.

Напомним, некоторые локации Киева часто используются международными рекламными агентствами для съемок промороликов. Так, очень узнаваемые места украинской столицы появились в рекламе Lufthansa, в рекламе AirPods от Apple, в клипе популярной корейской группы,

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