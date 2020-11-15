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Спорткомплекс Порошенко оштрафовали

16:06 15 ноября 2020
Спорткомплекс Порошенко оштрафовали

Полиция Киева оштрафовала за нарушение «карантина выходного дня» спорткомплекс «5 елемент», который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Начато уголовное производство, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции.

В комментарии Еспресо генеральный директор спортклуба Наталия Щербий обвинила правоохранителей в выполнении «политического заказа», при этом не уточнила, кто является заказчиком.

В сети появилось видео, подтверждающее работу спортклуба на выходных.

Напомним, элитный столичный ресторан Havana полиции Киева пришлось брать штурмом.

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Спорткомплекс Порошенко оштрафовали

Спорткомплекс Порошенко оштрафовали

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