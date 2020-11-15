Спорткомплекс Порошенко оштрафовали
Полиция Киева оштрафовала за нарушение «карантина выходного дня» спорткомплекс «5 елемент», который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Начато уголовное производство, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции.
В комментарии Еспресо генеральный директор спортклуба Наталия Щербий обвинила правоохранителей в выполнении «политического заказа», при этом не уточнила, кто является заказчиком.
В сети появилось видео, подтверждающее работу спортклуба на выходных.
Напомним, элитный столичный ресторан Havana полиции Киева пришлось брать штурмом.
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