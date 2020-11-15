Силовики Лукашенко устроили жестокий разгон марша памяти погибшего активиста

В Минске и других городах Беларуси продолжаются протесты, новым поводом для которых стала смерть умершего накануне активиста Романа Бондаренко. По мнению его соратников, молодого мужчину забили насмерть в СИЗО.

По состоянию на 17:00 было известно как минимум о 430 задержанных в Минске, Витебске, Гродно и Пинске, сообщает DW. В числе жертв репрессий оказался и 76-летний знаменитый издатель Борис Пастернак.

Власти столицы были даже вынуждены временно закрыть Минский метрополитен.

На так называемой «Площади перемен» люди снова вывесили плакаты и флаги, а также установили лампадки на импровизированном мемориале памяти Романа Бондаренко. В ответ полиция устроила новые задержания, по оценкам наблюдателей, некоторых из участников марша «Я-мы-Рома» «прессовали» довольно жестко. Об этом, в частности, сообщил в соцсети ресурс TUT.by.

В Бресте на пути колонны протестующих стали силовики. Ее движение остановилось. Люди скандируют «Я-Мы Рома». pic.twitter.com/yVhpbbaKDd — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. После начавшихся акций оппозиции он объявил в Беларуси террористическую угрозу и приказал силовикам «отрывать руки» протестующим.

Фото tut.by/

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