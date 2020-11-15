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Происшествия

В центре Киева вандалы вырвали с корнем дерево и тут же оправдались

19:33 15 ноября 2020
В центре Киева вандалы вырвали с корнем дерево и тут же оправдались

В Киеве некие не совсем адекватные молодые люди отличились странной выходкой — они вырвали из земли свежепосаженное дерево и куда-то его унесли. Очевидцы разместили видео в одном из городских пабликов.

«Всегда со всеми и везде», — приговаривает главный «герой» видео.

После резонанса в сети молодчиков нашли. Те оправдали свои действия, заявив, что на самом деле вырвали из земли не дерево, а всего лишь ветку, которую они якобы принесли с собой.

В качестве «компенсации» они на камеру высадили в парке два новых дерева.

Отметим, что в январе вандалы чуть не вырвали с корнем деревья сакуры в парке «Киото» в Деснянском районе Киева. Тогда же от рук хулиганов пострадали деревья в парке на Троещине. А 14 февраля, в День Святого Валентина, в Днепровском районе столицы неизвестные украли дерево, которое имело форму символического сердца.

Фото скрин видео

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