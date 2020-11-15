Под Одессой микроавтобус въехал в военный тягач: есть пострадавшие

В Лиманском районе Одесской области пассажирский микроавтобус въехал в тягач с военной техникой. От удара бус опрокинулся, а его пассажирка — жена водителя — получила перелом тазовых костей, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Виновником ДТП правоохранители считают водителя тягача. Он, пересекая трассу, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes Sprinter, который двигался по главной дороге.

«Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и в результате этого маневра перевернулся», — сообщили в полиции.

Больше всех пострадала 44-летняя супруга водителя, ее госпитализировали.

На месте ДТП

Напомним, ранее рейсовый автобус перевернулся на Херсонщине. В результате два человека погибли.

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