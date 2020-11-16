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Жуткое убийство женщины произошло на рынке Харькова

9:54 16 ноября 2020
Жуткое убийство женщины произошло на рынке Харькова

В Харькове на рынке «Барабашово», который уличили в нарушении «карантина выходного дня», вечером в воскресенье, 15 ноября, обнаружили труп женщины с явными следами насильственной смерти.

Он лежал между торговыми контейнерами.

«Тротуар залит кровью, на месте полиция и охрана рынка», — сообщили в телеграмм-канале «ХС Харьков», а канал «ТРУХА» показал фото с места инцидента

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство» (часть 1 статьи 113 Уголовного кодекса Украины), о чем сообщила пресс-служба харьковских правоохранителей.

Напомним, на прошлой неделе труп молодой женщины нашли в киевском Голосеево.

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