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Происшествия

Ничего не смогли сделать: под Киевом 5-летний ребенок умер на глазах врачей

16:17 16 ноября 2020
Кресло стоматолога

В субботу, 14 ноября, в Броварах на руках у врачей умерла 5-летняя девочка, которая ходила в детский сад «Теремок». Об этом сообщает «Трибуна Бровары».

Врачи подозревают, что причиной смерти стал тромб. За два дня перед этим ребенка водили к стоматологу, а на следующий день — в амбулаторию. По информации, полученной изданием, водили к стоматологу, который «положил ей мышьяк». На следующий день у девочки заболел живот, и она не пошла в садик. Затем у нее начались тошнота и рвота. Педиатр назначил лечение и отправил домой.

В субботу ребенку стало совсем плохо и родители вызвали «скорую». Девочка умерла дома в присутствии врачей.

Ранее под Винницей пятилетнего ребенка убила родная мать.

Фото: pixabay.com

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