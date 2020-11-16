На СТО в Киеве обокрали скандально известного судью, — СМИ

Судья Киевского апелляционного суда Юрий Слива, который освободил из-под стражи Владимира Цемаха, проходившего свидетелем по делу сбитого над Донбассом Boeing 777 Малазийских авиалиний, стал жертвой грабителей.

Инцидент произошел вечером 13 ноября в Подольском районе столицы, передает OBOZREVATEL, ссылаясь на информационный источник.

Когда судья был на СТО на ул. Газопроводной, из его автомобиля Mitsubishi Pajero воры забрали кошелек с документами и 40 тысяч гривен.

Судья Слива известен рядом скандальных решений. В 2014 году он незаконно лишил прав активиста «Автомайдана». На судью жаловались из-за рассмотрения дела об избиении мужчины в Борисполе. Слива рассмотрел апелляцию в пользу нападавших. Тогда отец пострадавшего парня заявил, что дело решили деньги.

Напомним, в начале сентября в Киеве от грабителей пострадал певец DZIDZIO. Михаилу Хоме сначала брызнули в лицо слезоточивым газом, а затем его ограбили.

Фото censor.net/

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