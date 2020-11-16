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Происшествия

В Станице Луганской военный застрелил сослуживца и выдал его смерть за самоубийство

18:10 16 ноября 2020
Гильзы

В понедельник, 16 ноября, на Донбассе в районе Станицы Луганской был убит военнослужащий 1999 года рождения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сначала в прокуратуру Луганского гарнизона поступила информация о самоубийстве военного при исполнении служебных обязанностей. Однако следствие установило, что имело место сокрытие убийства. Были заметны попытки скрыть следы преступления, перемещено орудии погибшего, а полученная рана нетипична для суицида.

Следствие пришло к выводу, что смертельное ранение в область затылка из стрелкового автоматического оружия нанес сослуживец убитого. Под давлением доказательств он признался в преступлении и сказал, что в момент совершения убийства был нетрезв.

Военные прокуроры проверяют показания задержанного, решается вопрос о сообщению ему подозрения.

Фото: pixabay.com

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