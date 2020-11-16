В автокатастрофе погиб парень, чудом выживший в «болградской резне» осенью 2016 года

В воскресенье, 15 ноября, в Одесской области в ДТП погиб 20-летний Игорь Демченко, который в 2016 году спасся от «болградского убийцы». Об этом сообщает «Бессарабия INFORM».

Авария произошла на перекрестке трассы Одесса — Рени и автомобильной дороги Белгород-Днестровский — Староказачье. Игорь Демченко ехал в микроавтобусе «Тойота» и погиб на месте ДТП от полученных травм.

Игорь Демченко был сыном мужа и жены Рознетовских, которые проживали в Болграде и в ночь с 15 на 16 сентября 2016 года были зверски зарезаны «болградским убийцей». Игорь и его сестра тогда чудом спаслись. На момент гибели родителей Игорю было 16 лет, его сестре Насте — семь. Они получили тяжелые ножевые ранения, их госпитализировали, а затем отправили на курсы физической и психологической реабилитации. В дальнейшем Игоря и Настю воспитывала их бабушка.

После гибели в ДТП у Игоря остались жена и годовалый сын.

Напоминаем, «болградского убийцу» приговорили к пожизненному заключению.

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