Избитый украинский режиссер умер в больнице

В понедельник, 16 ноября, в Харькове скончался заслуженный деятель искусств Украины, режиссер, профессор Леонид Садовский, передает «Укринформ».

Умершему был 71 год. Он был доцентом Харьковского национального университета искусств им. Котляревского.

По информации областного главка полиции, 14 ноября мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой из аптеки. На пустыре на него напали сзади и избили. Профессор потерял сознание. Нападавшие не взяли значительную сумму денег, которая была при нем.

Придя в себя, мужчина смог вернуться домой. Жена вызвала «скорую помощь». Садовского госпитализировали, а 16 ноября он умер.

По факту случившегося полиция проводит досудебное расследование. За совершенное виновнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в начале сентябре неизвестные жестоко избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха. К счастью, ему удалось выжить.

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