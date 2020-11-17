Харьковский криминальный авторитет исчез из СИЗО

Из следственного изолятора исчез харьковчанин Вадим Изотов, подозреваемый в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает Newsroom.

Вадим Изотов, известный также под кличкой «Изот», был задержан 12 ноября в Сумской области. Ему объявили подозрение в краже в особо крупных размерах, хранении оружия, сопротивлении правоохранителям, угрозах сотрудникам правоохранительных органов.

Через сутки суд отправил Изотова под стражу с правом внесения залога. Затем его адвокат сообщил об исчезновении своего клиента из СИЗО. Ранее подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней с правом внесения залога в 439 тысяч гривен. Когда близкие собрали эту сумму и внесли на счет, адвокат пришел пришел с документами в изолятор, а ему заявили, что Изотов там не содержится.

При этом пенитенциарщики опровергают информацию об «исчезновении «Изота», но более подробно обещают ответить позже.

Фото: pixabay.com

808

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter