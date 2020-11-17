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Происшествия

В жутком ДТП под Житомиром погибли три человека: стали известны подробности

15:40 17 ноября 2020
дтп

На трассе Киев — Чоп в районе Житомира мокрая дорога и неосторожность водителя привели к страшному ДТП. Утром 17 ноября на трассе столкнулись фура Scania и легковая Skoda Fabia. Согласно информации полиции, в аварии погибли трое человек, находившихся в легковом авто.

ЧП случилось около 7.30 утра в районе села Свитын Житомирского района. Водитель «Шкоды» по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Водитель фуры не успел отреагировать, и обе машины столкнулись лоб в лоб.

На месте погибли 18-летний водитель «Шкоды», житель Львовской области, а также двое его пассажиров — 25-летний и 32-летний жители Житомирщины.

дтп

Полиция Житомирской области считает, что причиной ДТП могла стать обледеневшая трасса. Также не исключено, что водитель легкового авто уснул за рулем.

В области предупреждают автовладельцев, что 17−18 ноября вероятность дорожных аварий повысится. Дождь может смениться мокрым снегом, температура будет колебаться от -2 до +5 градусов. Автовладельцам стоит позаботиться о замене шин на зимние, при движении включать ближний свет фар и осмотрительно выбирать скорость.

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