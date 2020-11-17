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Происшествия

Подозревают волонтера: в деле о нашумевшем убийстве в Голосеево неожиданный поворот

17:30 17 ноября 2020
убийство

В деле о резонансном убийстве в Голосеевском лесу Киева неожиданный поворот. Полиция провела обыск у известного волонтера Сергея Бутко, а потом задержала мужчину. Об этом рассказала гражданская жена Сергея Бутко певица Леся Рой.

Рой уточнила, что единственным основанием для обыска в их квартире и для задержания мужа стали данные от мобильного оператора. Якобы Бутко вместе с товарищами 13 ноября находились поблизости от места, где позже нашли тело девушки.

Леся Рой поделилась, что полицейских очень заинтересовали автомобильные покрышки в квартире семьи волонтеров. Кроме того, при задержании Лесе намекали, что на гаджетах Максима якобы нашли детскую порнографию.

Кроме того, стало известно, что еще один обыск был проведен в квартире у музыканта Максима Солтиса. Друзья Максима говорят, что во время обыска полицейские пытались найти какую-то связь с недавним убийством.

Напомним, убийство было совершено в Голосеевском районе Киева. Жертву — молодую женщину — нашли в парке возле Свято-Троицкого монастыря днем 13 ноября. Личность убитой пока не установили.

Фото поліція Києва/Facebook

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Подозревают волонтера: в деле о нашумевшем убийстве в Голосеево неожиданный поворот

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