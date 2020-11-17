Хулиганы, избившие активистов во Львове, оказались полицейскими

Во Львове в ночь на 16 ноября были жестоко избиты ветераны АТО и волонтеры Андрей Мочурад и Виктор Баранник. Пострадавшие рассказывают, что на них напала группа спортивного вида мужчин. Уже после задержания хулиганов оказалось, что напавшие были действующими полицейскими, приехавшими на учебу во Львов.

«Напали трое молодых людей спортивного телосложения. Мне и Виктору нанесли телесные повреждения средней тяжести. Сломан нос и зубы, многочисленные ушибы, — рассказал Андрей Мочурад. — Нападение случилось без всякого повода в самом центре Львова… Молодые люди даже в отделении хвастались, что нетрезвые, и что их „отмажут“, потому что они сами полиция».

На данный момент хулиганов отпустили. Несмотря на требования пострадавших, их обидчиков не проверили ни на алкоголь, ни на наркотики.

Как сообщает Радио Свобода, пострадавшие обратились в Госбюро расследований и те занялись делом о хулиганстве. Подтвердилось, что в инциденте участвовали действующие полицейские из разных областей Украины, приехавшие во Львов во внеслужебное время. Потерпевших допросили, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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