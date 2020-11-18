Новый "секс-скандал" в Раде: нардепа поймали при пересылке эротическое видео однопартийцу

С приходом в Раду нардепов девятого созыва украинцы перестали удивляться «сексуальным» скандалам в парламенте, в которые попадают как депутаты-мужчины, так и их коллеги женского пола.

Об очередном инциденте, когда народный избранник был занят просмотром «контента для взрослых» вместо выполнения своих непосредственных обязанностей передает ТК Media.

В этот раз изучением «горячего» видео в зале заседаний отличился 62-летний Анатолий Драбовский.

Мало того, что народный избранник сам занимался неподобством в рабочее время, так еще и отвлекал данным видео, переслав его, своего коллегу и соседа по месту в рабочем зале Олега Тарасова.

После пересылки эротической записи нардеп освободил память своего гаджета, поскольку высветилось сообщение о недостаточном ее количестве. А удалил Драбовский не запись с обнаженной девушкой, а выступление Министра МОЗ Максима Степанова.

Стоит отметить, что в самом видео видно мужчину, похожего на Драбовского. Также отсутствует информация о том, что именно нардеп Олег Тарасов был конечным получателем видеозаписи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нардепов часто «ловят» не только на «чистой» эротике: так, члена фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь» Илью Киву застали в сессионном зале парламента за просмотром ролика, в котором один мужчина садился на лицо другому во время жима штанги.

Фото: tk. media

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