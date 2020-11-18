28.09 / 28.29 33.08 / 33.47
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Новый "секс-скандал" в Раде: нардепа поймали при пересылке эротическое видео однопартийцу

0:58 18 ноября 2020
Скандал в Раде

С приходом в Раду нардепов девятого созыва украинцы перестали удивляться «сексуальным» скандалам в парламенте, в которые попадают как депутаты-мужчины, так и их коллеги женского пола.

Об очередном инциденте, когда народный избранник был занят просмотром «контента для взрослых» вместо выполнения своих непосредственных обязанностей передает ТК Media.

В этот раз изучением «горячего» видео в зале заседаний отличился 62-летний Анатолий Драбовский.

Мало того, что народный избранник сам занимался неподобством в рабочее время, так еще и отвлекал данным видео, переслав его, своего коллегу и соседа по месту в рабочем зале Олега Тарасова.

После пересылки эротической записи нардеп освободил память своего гаджета, поскольку высветилось сообщение о недостаточном ее количестве. А удалил Драбовский не запись с обнаженной девушкой, а выступление Министра МОЗ Максима Степанова.

Стоит отметить, что в самом видео видно мужчину, похожего на Драбовского. Также отсутствует информация о том, что именно нардеп Олег Тарасов был конечным получателем видеозаписи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нардепов часто «ловят» не только на «чистой» эротике: так, члена фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь» Илью Киву застали в сессионном зале парламента за просмотром ролика, в котором один мужчина садился на лицо другому во время жима штанги.

Фото: tk. media

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Скандал в Раде

Новый "секс-скандал" в Раде: нардепа поймали при пересылке эротическое видео однопартийцу

Медики в Италии

"Может наступить момент, когда всем придется спасать своих близких": зачем предпринимателей позвали в больницы

Кузины королевы Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Сестер Елизаветы II поместили в приют для умственно отсталых: открылась шокирующая тайна королевской семьи

Максим Галкин и Алла Пугачева

«Нам кайфово»: Пугачева сделала селфи с Галкиным и посвятила ему стих

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер