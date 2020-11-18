Начали силой заталкивать в лифт: певица Камалия шокировала рассказом о том, как едва не стала жертвой изнасилования

Переболевшая в начале осени коронавирусом певица Камалия пережила в своей жизни немало драматических моментов, и одним из них стал случай, когда она лишь чудом избежала группового изнасилования.

Об этом трагическом моменте женщина рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина».

По словам певицы, в подростковом возрасте она часто приезжала в гости к тете, и в один из визитов за ней в подъезд проскочила компания парней.

Они начали заталкивать ее в лифт, позволяя себе при этом очень жестокие действия. К счастью, одного из них Камалия ударила в шею, другому также дала отпор.

«Пока они опомнились, я бегом начала нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Я могу за себя постоять», — вспоминает страшные минуты певица.

По словам Камалии, спастись ей тогда помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по каратэ, научил девушку приемам восточных боевых искусств. Именно из-за своего тяжелого опыта певица планирует отдать дочерей Мирабеллу и Арабеллу на дзюдо, чтобы они также умели защитить себя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном печальном инциденте, который произошел под Киевом: мужчина напал на 14-летнюю школьницу и пытался ее изнасиловать.

Фото: segodnya.ua

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