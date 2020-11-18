Изготовили более тысячи порнофайлов: в Днепре задержали банду опасных педофилов

В Днепре, где летом был задержан музыкальный руководитель, насиловавший 12-летнюю девочку и выкладывавший видео своих «подвигов» в сети, снова произошел подобный инцидент: сотрудники киберполиции задержали мужчину, подозреваемого в причастности к растлению несовершеннолетних и созданию детской порнографии.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции НПУ.

«Фигурант участвовал в создании порнографических материалов с участием детей. Созданный противоправный контент продавался в интернете», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, пятеро причастных к этому делу лиц (четырех из них задержали ранее) изготовили более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера со сценами сексуального насилия с участием несовершеннолетних. От действий злоумышленников пострадали пять детей в возрасте от 10 до 14 лет.

По месту жительства негодяя проведен обыск и изъяты вещественные доказательства. Ему объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Правоохранители отмечают, что всего с начала года в Украине задержано двенадцать человек, которые подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлено обвинительные акты относительно восьми из них. Досудебные следствия по делам остальных подозреваемых продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что несовершенство законодательства, позволяющее появляться различным «студиям» по изготовлению «клубнички» привело к тому, что Украина стала третьей в мире страной по количеству изготовленных материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми.

Фото: dp.npu.gov.ua, stena. ee

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