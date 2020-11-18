При невыясненных обстоятельствах погиб боец ООС

В районе операции Объединенных сил на Донбассе погиб молодой воин-десантник. В командовании 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады говорят, что бойцу Ивану Горошко был 21 год. Контракт с бригадой военнослужащий заключил чуть более года назад — в августе 2019-го.

Причины смерти бойца выясняются. ЧП случилось 16 ноября во время несения службы по охране базового лагеря.

Побратимы бойца раскрыли больше подробностей. Происшествие случилось на позициях возле Станицы Луганской. Военнослужащий получил смертельное ранение из автоматического оружия. Что это было — суицид, убийство по неосторожности, умышленное убийство — предстоит установить следствию.

Во Львове у десантника осталась 19-летняя жена, ожидающая ребенка.



Прощание с Иваном Горошко состоится 19 ноября во Львове. Отпевание организовано в гарнизонном храме, а похороны — на Лычаковском кладбище.

Фото Горошко Олена/Facebook, 80 одшбр/Facebook

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