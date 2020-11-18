Висел на заборе и истекал кровью: под Одессой мужчину спасали с помощью бензореза

В среду, 18 ноября, в селе Фонтанка, что в Лиманском районе (под Одессой), случилось ЧП. На металлическом заборе — ограждении одного из местных строений — обнаружили «зависшего» мужчину. По словам очевидцев, произошло это у дома № 20 по улице Степной.

«Увесистый мужчина, застрявший на острие ограды, был в бессознательном состоянии и сильно окровавленным», — рассказали местные жители.

Вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики не сумели снять потерпевшего с забора и обратились за помощью к спасателям. Те сразу же откликнулись и, приехав, стали высвобождать пострадавшего. Однако металлическая конструкция не отпускала его «из своего плена».

Спасатели с помощью бензореза срезали забор, сняли мужчину и передали его врачам «скорой».

По предварительным данным, он перелезал через ограду и проткнул себе ногу. После чего, вероятнее всего, не сумел высвободиться и, истекая кровью, потерял сознание.

Медики доставили мужчину в Одесскую областную клиническую больницу. У 50-летнего пострадавшего — рваная рана бедра. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в центре Киева, где мужчину, потерявшего сознание, обокрали: проходивший мимо неизвестный, вместо того, чтобы вызвать «скорую», забрал у него деньги и ушел.

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