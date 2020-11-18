На Донбассе отец зарезал 3-летнюю дочь: прокуратура назвала возможную причину

В Донецкой области психически нездоровый 40-летний мужчина зарезал собственную трехлетнюю дочь. Матери в момент убийства дома не было.

В областной прокуратуре уточнили, что ЧП произошло в городе Курахово 18 ноября.

«40-летний житель Курахово, который, по предварительным данным, имеет психические расстройства, находясь в собственной квартире наедине с 3-летней дочерью, нанес ей несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок скончался на месте», — сказано в сообщении прокуратуры в Facebook.

Досудебное расследование осуществляется по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка (пункт 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

На месте преступления

Подозреваемый

Напомним, ранее 5-летний ребенок погиб от рук матери в селе под Винницей.

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