«Открылся портал в ад»: в Харькове на рынке образовался огромный провал

В среду, 18 ноября, в Харькове на Новосалтовском рынке, который находится на проспекте Тракторостроителей, провалился асфальт. Об этом сообщает Newsroom.

Вызов на спецлинию скорой помощи поступил в 17:56.

«Сейчас на месте происшествия дежурит бригада медиков. Людей вовремя эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. Провал быстро разрастается. По моей информации, ЧП произошло из-за аварии на магистрали с горячей водой. К месту инцидента прибыли также сотрудники ГСЧС», — заявил руководитель «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта.

По информации от Харьковского городского совета, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительно установлено, что аварийная ситуация могла возникнуть на стыке старых и новых труб.

«Открылся портал в ад», — так подписали видео в Telegram-канале «Труха».

Ранее в Харькова произошла авария другого рода — пьяный футболист разбил четыре авто.

Фото: канал «Труха»

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