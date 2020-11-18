В Чернигове обезвредили коллекторскую фирму, шантажировавшую должников поддельным порно

В Чернигове полициейские с привлечением спецназа провели обыски в офисе коллекторской фирмы, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и распространении порнографических материалов. По информации пресс-службы Управления полиции в Черниговской области, с заявлением в полицию еще в апреле обратилась местная жительница, которая сообщила об угрозах от незнакомых мужчин. Те требовали вернуть кредитные средства, которые пострадавшая никогда не получала.

После угроз физической расправой, коллекторы распространили в Интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») Уголовного кодекса Украины и 18 ноября провела санкционированные обыски в офисе коллекторской компании.

В ходе обыска полицейские изъяли полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт разных мобильных операторов, документы и письма для должников кредитных учреждений. Изъятое направлено на экспертизу.

Фигурантам же грозит наказание в виде штрафа 1−4 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет.

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