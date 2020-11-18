"Выстрелил в затылок без причины": выяснились подробности гибели бойца ООС на Луганщине

Стали известны подробности гибели в зоне ООС военнослужащего Ивана Горошко — согласно выводам военной прокуратуры, к его смерти оказался причастен пьяный сослуживец.

«Это было около 1:30 ночи (16 ноября. — Авт.). Елена рассказывает, что они с Ваней разговаривали по телефону. И в это время она услышала выстрел — и разговор оборвался… Ей сказали, что ее муж погиб… Эта пьяная сволочь подошла… Он выстрелил ему в затылок. Без причины. С пьяных глаз… А дальше еще и вложил Ване в руки автомат и пытался рассказывать, что Ваня сам застрелился», — рассказала OBOZREVATEL координатор ОО «Знаменское объединение «Майдан» Наталья Тышкевич.

Согласно сообщению военной прокуратуры, в настоящее время стрелок уже задержан по подозрению в совершении умышленного убийства и сознался в содеянном.

Беременную жену Ивана Горошко тем временем госпитализировали. Она настояла, чтобы супруга похоронили во Львове.

В соответствии с ее волей прощание с состоится 19 ноября во Львове. Отпевание организовано в гарнизонном храме, а похороны — на Лычаковском кладбище.

412

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter